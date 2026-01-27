Латвия вводит особые условия поддержки для компаний военной сферы
Самоуправления Латвии могут претендовать на 56,2 млн евро из средств ЕС для развития инфраструктуры под бизнес — Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) объявило новый конкурс проектов. Заявки принимаются до 15 мая 2026 года, а среди новшеств — отдельные условия поддержки для оборонных предприятий.
На реализацию третьего этапа программы выделено 56,2 млн евро из средств Европейского фонда регионального развития.
Разработанная Министерством умного управления и регионального развития программа предназначена для развития общественной инфраструктуры для бизнеса и увеличения частных инвестиций на городских функциональных территориях.
Как сообщили в ЦАФД, третий этап отбора будет более гибким, финансово более объемным, с более высокой интенсивностью финансирования в приграничных районах и с особыми условиями поддержки для оборонных предприятий.
Поддержка направлена на развитие инфраструктуры для бизнеса, содействие появлению новых предприятий и расширение существующих в городских зонах, установленных самоуправлениями.
Финансирование могут получить, например, проекты промышленных подключений к тепло-, водо- и электроснабжению, подъездных дорог и других транспортных решений, строительства зданий и сопутствующей инфраструктуры для бизнеса, установки оборудования для производства и хранения возобновляемой энергии, проекты рекультивации загрязненных территорий и благоустройства территорий.
Новшеством является поддержка инфраструктуры для оборонных предприятий, получивших заключение Министерства обороны о соответствии их деятельности интересам безопасности и обороны государства.
Заявки на проекты будут приниматься до 15 мая 2026 года.