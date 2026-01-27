Вышли из машины на дорогу и были сбиты: полиция предупреждает о росте ДТП на обочинах в темное время суток

Так, вечером 10 января в Силмалской волости Резекненского края водитель автомобиля BMW съехал с проезжей части. На место остановился водитель другого автомобиля, чтобы оказать помощь. Оба водителя в темное время суток находились на проезжей части без световозвращающих элементов, и водитель третьего автомобиля совершил наезд на них обоих. После происшествия оба мужчины были доставлены в больницу. По факту случившегося Государственная полиция начала уголовный процесс и выясняет все обстоятельства аварии.