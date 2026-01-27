Вышли из машины на дорогу и были сбиты: полиция предупреждает о росте ДТП на обочинах в темное время суток
Государственная полиция предупреждает о росте ДТП в темное время суток и призывает водителей соблюдать меры безопасности при вынужденной остановке на обочине, поскольку в последние недели несколько человек были сбиты на дороге после аварий.
Полиция призывает жителей проявлять осторожность при выходе из автомобилей, остановившихся на обочине в темное время суток, поскольку при подобной ситуации уже произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.
В Государственной полиции сообщили, что на обслуживаемой территории Северо-Латгальского участка Латгальского регионального управления в темное время суток и в сумерках в последнее время произошло несколько ДТП, в которых транспортные средства сбивали людей, находившихся на проезжей части или обочине после аварии или вынужденной остановки автомобиля.
Так, вечером 10 января в Силмалской волости Резекненского края водитель автомобиля BMW съехал с проезжей части. На место остановился водитель другого автомобиля, чтобы оказать помощь. Оба водителя в темное время суток находились на проезжей части без световозвращающих элементов, и водитель третьего автомобиля совершил наезд на них обоих. После происшествия оба мужчины были доставлены в больницу. По факту случившегося Государственная полиция начала уголовный процесс и выясняет все обстоятельства аварии.
Государственная полиция подчеркивает, что согласно Правилам дорожного движения водитель после ДТП обязан немедленно остановиться и оставаться на месте происшествия. Также правоохранители напоминают о необходимости своевременно включить аварийную световую сигнализацию и установить знак аварийной остановки. В случаях, когда эти действия невозможны, водитель обязан иным способом предупредить других участников дорожного движения о происшествии.
Чтобы снизить число погибших и пострадавших на дорогах, полиция призывает жителей быть ответственными и заботиться о собственной безопасности, особенно в темное время суток. «Выходя на проезжую часть или обочину, обязательно следует использовать световозвращающие элементы или одежду, позволяющую водителям своевременно заметить пешеходов», — напоминает Государственная полиция.