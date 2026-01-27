В Латвии готовят новый скрининг для детей до 6 лет: рискам развития может быть подвержена почти треть

До внедрения инструмента был пройден долгий путь - в 2021 году было дано задание начать разработку BAASIK с участием междисциплинарной группы экспертов-ученых, а завершена она была в 2024 году. Как отмечают эксперты, без такого инструмента возможно выявить лишь небольшую часть рисков в развитии детей, тогда как при его применении - до 80% нарушений, таких как задержка развития речи, социально-эмоциональные сложности, проблемы внимания и поведения, трудности в обучении. Позднее выявление таких расстройств создает не только эмоциональную нагрузку для семьи, ухудшает самооценку ребенка и приводит к трудностям в учебе и в школе, но и увеличивает расходы системы здравоохранения, социальной и образовательной систем. Каждый евро, вложенный в превентивные меры, в будущем дает экономию от 4 до 14 евро. Исследования показывают, что в результате применения таких комплексов сокращается число запущенных случаев, травматизма и несчастных случаев, употребления одурманивающих веществ, уменьшается число второгодников и детей, которые бросают школу. Впоследствии улучшается участие таких детей в рынке труда, увеличиваются их доходы во взрослом возрасте, а значит, и объем уплаченных налогов, говорится в докладе департамента межведомственной координации Государственной канцелярии. BAASIK оценивается как первый шаг к распознаванию рисков развития, которым подвержены около 25% детей.