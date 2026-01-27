Прогноз: в 2035 году в Латвии будет около 11 000 новых случаев рака и около 6000 человек от него умрут

Система здравоохранения должна работать так, чтобы число смертей сокращалось, а опухоли выявлялись как можно раньше - на начальных стадиях. Именно поэтому десять лет назад, в октябре 2016 года, был введен "зеленый коридор". Его цель состоит в том, чтобы пациент в течение десяти дней получил оплачиваемые государством услуги для определения диагноза, при этом вне квот лечебных учреждений, и мог немедленно начать лечение. С 1 января 2022 года создан также "желтый коридор" для тех пациентов, у которых после пройденного лечения возник рецидив. Однако самые большие проблемы у пациентов возникают тогда, когда "зеленый коридор" пройден и необходимо пройти контрольные обследования и проверки у специалистов, чтобы рак не вернулся. Им нередко приходится месяцами ждать в длинных очередях.