Упрощенная ликвидация вытесняет банкротства: как меняется закрытие компаний в Латвии

В прошлом году было объявлено 562 процесса неплатежеспособности юридических лиц, тогда как в 2024 году - 735. Среди физических лиц эти показатели составили соответственно 274 и 299. Данные показывают, что более стремительное сокращение числа процессов неплатежеспособности наблюдается с 2020 года, когда во время пандемии Covid-19 введенные государством меры поддержки, продление сроков уплаты налогов позволили части предприятий справиться с краткосрочными проблемами, избежав неплатежеспособности. В последующие годы, несмотря на рост цен на энергоресурсы, высокую инфляцию и усиление геополитических рисков, число процессов неплатежеспособности не вернулось к прежнему уровню, пишет Dienas Bizness.