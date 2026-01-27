Упрощенная ликвидация вытесняет банкротства: как меняется закрытие компаний в Латвии
Количество процессов неплатежеспособности в Латвии продолжает сокращаться, тогда как число процессов правовой защиты сохраняется на прежнем уровне с небольшими колебаниями, свидетельствует исследование Lursoft IT.
В прошлом году было объявлено 562 процесса неплатежеспособности юридических лиц, тогда как в 2024 году - 735. Среди физических лиц эти показатели составили соответственно 274 и 299. Данные показывают, что более стремительное сокращение числа процессов неплатежеспособности наблюдается с 2020 года, когда во время пандемии Covid-19 введенные государством меры поддержки, продление сроков уплаты налогов позволили части предприятий справиться с краткосрочными проблемами, избежав неплатежеспособности. В последующие годы, несмотря на рост цен на энергоресурсы, высокую инфляцию и усиление геополитических рисков, число процессов неплатежеспособности не вернулось к прежнему уровню, пишет Dienas Bizness.
"Количество объявленных процессов неплатежеспособности юридических лиц в 2025 году было лишь немного меньше, чем в предыдущем году, однако тенденция осталась неизменной - процессы неплатежеспособности охватывают лишь небольшую часть предприятий, которые фактически прекратили деятельность и не способны покрыть долги. Это обусловлено двумя основными факторами - высокими издержками процесса и т. н. упрощенным процессом ликвидации, с помощью которого в последние годы Служба государственных доходов и Регистр предприятий ликвидировали десятки тысяч неактивных компаний", - отмечает эксперт по неплатежеспособности Хелмутс Яуя.
Он подчеркивает, что упрощенная ликвидация стала удобным инструментом, с помощью которого сами предприниматели пытаются избавиться от ненужного предприятия, а иногда также от ответственности за совершенные сделки.