Все больше судов предпочитают плавать под латвийским флагом
В Судовом регистре Латвийской морской администрации в 2025 году зарегистрированы 24 новых судна, что в два раза больше, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано 12 судов.
Из судов, зарегистрированных в 2025 году, 9 имеют валовую вместимость более 500 и подпадают под действие Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS). Общее количество судов SOLAS в Судовом регистре составляет 54, из них 51 грузовое судно, 2 пассажирских судна типа пассажирский/ro-ro и один ледокол.
В целом под флагом Латвии в Судовом регистре в настоящее время зарегистрированы 350 судов, в том числе грузовые суда, пассажирские суда, рыболовные суда, служебные суда, буксиры, ледоколы и суда вспомогательного флота.
В 2025 году в Судовом регистре были зарегистрированы 45 прогулочных судов, в том числе 34 парусные яхты и 11 моторных прогулочных судов, а также 11 рыболовных лодок, предназначенных для коммерческой деятельности.