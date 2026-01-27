Все больше судов предпочитают плавать под латвийским флагом

Из судов, зарегистрированных в 2025 году, 9 имеют валовую вместимость более 500 и подпадают под действие Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS). Общее количество судов SOLAS в Судовом регистре составляет 54, из них 51 грузовое судно, 2 пассажирских судна типа пассажирский/ro-ro и один ледокол.