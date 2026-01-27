Во вторник на юге страны продолжится снегопад

К вечеру снегопад усилится, возможна метель. На севере страны осадков не ожидается, временами выглянет солнце. Будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит -4...-9 градусов, на северо-востоке страны до -11 градусов.