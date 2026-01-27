В Латвии
Сегодня 09:00
Во вторник на юге страны продолжится снегопад
Во вторник во многих регионах на юге Латвии продолжится небольшой и умеренный снегопад, прогнозируют синоптики.
К вечеру снегопад усилится, возможна метель. На севере страны осадков не ожидается, временами выглянет солнце. Будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит -4...-9 градусов, на северо-востоке страны до -11 градусов.
В Риге ожидается облачность, без существенных осадков. Температура воздуха в столице составит -7...-8 градусов.