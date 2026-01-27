"8 фирм прописались в моей квартире без спроса": рижанин стал жертвой упрощения бюрократии

Свою квартиру в Риге предприниматель и специалист по информационным технологиям Карлис Блументалс сдавал одному и тому же человеку с 2017 года. Квартиросъемщик - гражданин Великобритании - произвел впечатление богатого бизнесмена. Был пунктуальным, рассчитывался вовремя, квартиру содержал в порядке. Поэтому одно предприятие Карлис жильцу в том же 2017 году разрешил зарегистрировать. Через несколько лет компания была ликвидирована. Других согласований не было. При этом в договор аренды включен запрет на регистрацию в квартире предприятий. Поэтому летом прошлого года большим сюрпризом для Карлиса стало обращение к нему полиции, которая попросила объяснить, действительно ли в его квартире работает какая-то фирма.