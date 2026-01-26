Китай обиделся на Японию и забирает своих... панд
фото: REUTERS/SCANPIX
Скоро японские панды вернутся на историческую родину.
Тысячи жителей Токио выстроились в многочасовые очереди, чтобы проститься с пандами‑близнецами Сяо Сяо и Лэй Лэй, которых Япония во вторник отправляет обратно в Китай по требованию Пекина, сообщает ВВС.

Чтобы увидеть близнецов Сяо Сяо и Лэй Лэй, люди стояли в очереди до трех с половиной часов. Эти панды родились в Японии, в токийском зоопарке в 2021 году, но считаются собственностью Китая — КНР оставляет за собой право собственности не только на подаренных им панд, но и на их потомство.

С 1949 года — с момента провозглашения Китайской Народной Республики — Китай передает другим странам панд в качестве жеста доброй воли (но может и затребовать свою собственность обратно). Взамен принимающие страны платят ежегодный взнос около 1 млн долларов за пару панд.

Несмотря на то, что правительство столицы Японии просило китайские власти прислать замену этим пандам, в Пекине заявили, что не имеют таких планов.

фото: EPA/Scanpix
Жители Токио спешат в последний раз посмотреть на панд.
Панды будут переправлены самолетом в Китай, где сначала посидят на карантине, а потом воссоединятся со своей сестрой Сян Сян в центре по изучению и сохранению популяции этих животных в провинции Сычуань.

Первые панды были подарены Японии в 1972 году, когда две страны нормализовали отношения. Сейчас Япония впервые за последние 50 с лишним лет останется без панд. В отношениях между странами — напряженный период, особенно после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что японским вооруженным силам придется вмешаться, если Китай нападет на Тайвань. Пекин рассматривает самоуправляемый остров как часть своей территории и не исключает применения силы для «воссоединения» с ним.

