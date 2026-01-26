Китай обиделся на Японию и забирает своих... панд

Первые панды были подарены Японии в 1972 году, когда две страны нормализовали отношения. Сейчас Япония впервые за последние 50 с лишним лет останется без панд. В отношениях между странами — напряженный период, особенно после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что японским вооруженным силам придется вмешаться, если Китай нападет на Тайвань. Пекин рассматривает самоуправляемый остров как часть своей территории и не исключает применения силы для «воссоединения» с ним.