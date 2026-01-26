Поддержали Украину и чуть не потеряли бизнес: латвийская алкогольная компания просит помощи ЕС
Поддержка Украины обернулась для бизнеса миллионами убытков: латвийская Amber Beverage Group лишилась активов в России и теперь призывает ЕС защитить компании, заплатившие за свою моральную позицию.
Производитель алкогольных напитков Amber Beverage Group обратился к правительству Латвии и европейским институтам с призывом оказать поддержку компаниям, которые понесли экономические потери из-за своей публичной поддержки Украины.
В компании отмечают, что спустя почти четыре года после начала полномасштабного вторжения России в Украину последствия этой позиции по-прежнему ощущаются. В 2024 году российские власти конфисковали и фактически присвоили значительные активы группы в сфере производства крепкого алкоголя, что привело к утрате важной производственной площадки и доступа к ряду рынков сбыта.
Исполнительный директор компании Нормунд Станевич подчеркнул, что действия России усугубляют негативные тенденции, вызванные глобальным спадом в секторе крепких алкогольных напитков. В связи с этим Amber Beverage Group призывает Латвию и Европейский союз рассмотреть специальные механизмы поддержки для компаний, пострадавших от конфискаций.
По мнению компании, ее опыт наглядно показывает, с какими рисками сталкиваются европейские предприятия, занявшие четкую моральную позицию после начала войны в Украине. В качестве возможных мер поддержки предлагаются финансовые инструменты, облегчение экспортного кредитования, а также адаптированные налоговые и инвестиционные решения.
В Amber Beverage Group считают, что такие шаги помогли бы восстановить конкурентоспособность бизнеса и продемонстрировали бы, что Европа действительно поддерживает компании, действующие в соответствии с ее ценностями.