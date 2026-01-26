Поддержали Украину и чуть не потеряли бизнес: латвийская алкогольная компания просит помощи ЕС

В компании отмечают, что спустя почти четыре года после начала полномасштабного вторжения России в Украину последствия этой позиции по-прежнему ощущаются. В 2024 году российские власти конфисковали и фактически присвоили значительные активы группы в сфере производства крепкого алкоголя, что привело к утрате важной производственной площадки и доступа к ряду рынков сбыта.