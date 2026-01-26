Валмирский край ищет новых хозяев для 500-летней усадьбы

В двух часах езды от Риги, всего в пяти километрах от Руиены, на обширной территории площадью 27 гектаров расположены шесть исторических зданий, в том числе роскошный господский дом, построенный в 1895 году, а также дом для прислуги, кузница, хозяйственная постройка, пивоварня и частично сохранившийся большой скотный двор. Каждая стена и каждая деталь хранят истории ушедших веков и когда-то процветавшей усадебной жизни.