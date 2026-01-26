Валмирский край ищет новых хозяев для 500-летней усадьбы
На севере Латвии, в Валмирском крае, в месте, где время течет медленнее и природа по-прежнему говорит на своем языке, своего возрождения ждет более чем 500-летний комплекс — усадьба Виркену. Этот объект культурно-исторического наследия местного значения в настоящее время предлагается к продаже за 385 000 евро и ищет нового владельца с видением и уважением к истории.
В двух часах езды от Риги, всего в пяти километрах от Руиены, на обширной территории площадью 27 гектаров расположены шесть исторических зданий, в том числе роскошный господский дом, построенный в 1895 году, а также дом для прислуги, кузница, хозяйственная постройка, пивоварня и частично сохранившийся большой скотный двор. Каждая стена и каждая деталь хранят истории ушедших веков и когда-то процветавшей усадебной жизни.
Сердцем владения является сказочный приусадебный парк возрастом около 150 лет с могучими дубами, ясенями, липами и другими деревьями. По территории протекает речка Виркупите, а пруды придают ландшафту особое спокойствие и романтику. Подъезд к усадьбе удобный — по асфальтированной дороге.
Усадьба Виркену — это не просто объект недвижимости, это возможность возродить часть истории Латвии, создать гостиницу, культурный центр, резиденцию или просто место, где прошлое встречается с будущим.