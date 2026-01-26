Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
Во вторник юг Латвии засыплет снегом: местами до 20 см
Во вторник юг Латвии накроют снегопады, местами сильные, а температура опустится до –15 градусов, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно облачным. Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер, в Курземе порывами 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит -3...-9 градусов, в Видземе и на севере Латгале - до -10...-15 градусов.
В Риге вторник будет облачным, возможен небольшой снег, который усилится к вечеру. Температура воздуха в столице составит -8 градусов ночью и -6 градусов днем.
На юге Латвии в первой половине этой недели может выпасть 15-20 см снега. Самый сильный снег ожидается на юге Латгале и в Земгале у границы с Литвой.