Во вторник юг Латвии засыплет снегом: местами до 20 см

Небо будет преимущественно облачным. Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер, в Курземе порывами 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит -3...-9 градусов, в Видземе и на севере Латгале - до -10...-15 градусов.