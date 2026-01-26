Премьер летит на Олимпиаду поддерживать наших спортсменов в компании трех консультантов
Премьер-министр Эвика Силиня вместе с президентом Эдгаром Ринкевичем и министром Даце Мелбарде отправится на зимние Олимпийские игры в Милан и Кортина-д’Ампеццо в составе латвийской делегации.

Силиня, президент Эдгар Ринкевич и министр образования и науки Даце Мелбарде включены в состав олимпийской делегации Латвии в качестве почетных гостей. Вместе с премьером в Италию отправятся три сотрудницы ее бюро - руководитель бюро Иева Зиберга, консультант по вопросам протокола Скайдрите Заране и консультант по вопросам цифровых коммуникаций Паула Муйзиника.

Как сообщалось, в олимпийскую делегацию Латвии войдут 68 спортсменов, что является самым большим представительством за всю историю участия Латвии в зимних Олимпийских играх. Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

