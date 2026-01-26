Игра окончена? В Латвии массово демонтируют игровые автоматы

По сравнению с декабрем 2025 года, в январе 2026 года в Латвии стало на 72 игровых автомата меньше. Самое заметное сокращение зафиксировано в Риге, где было демонтировано 33 устройства. В Даугавпилсе убрали пять автоматов, в Юрмале и Валмиере — по четыре. По три устройства сняли в Елгаве, Лиепае и Талси. В Балви, Цесисе, Добеле, Лимбажи, Тукумсе и Резекне убрали по два автомата. По одному устройству демонтировали в Салдусе, Олайне и Гулбене.