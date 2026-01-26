Игра окончена? В Латвии массово демонтируют игровые автоматы
Число игровых автоматов в Латвии продолжает сокращаться — как еще в прошлом году прогнозировала Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр (LLAB). По мнению отрасли, спад ускорил внеплановый рост налогов, введенный без консультаций с предпринимателями и на основе ошибочных прогнозов налоговых поступлений.
По сравнению с декабрем 2025 года, в январе 2026 года в Латвии стало на 72 игровых автомата меньше. Самое заметное сокращение зафиксировано в Риге, где было демонтировано 33 устройства. В Даугавпилсе убрали пять автоматов, в Юрмале и Валмиере — по четыре. По три устройства сняли в Елгаве, Лиепае и Талси. В Балви, Цесисе, Добеле, Лимбажи, Тукумсе и Резекне убрали по два автомата. По одному устройству демонтировали в Салдусе, Олайне и Гулбене.
«Еще в прошлом году, при прежней ставке налога на азартные игры, прогнозы поступлений в государственный бюджет не оправдались, и было ясно, что при внеплановом повышении ставки доходы продолжат снижаться. Это подтверждают уже первые данные этого года — количество игровых устройств сократилось, уменьшатся и поступления», — подчеркивает исполнительный директор LLAB Лига Лице.
Она напоминает, что ассоциация заранее указывала на ошибочность прогнозов налоговых поступлений и на то, что план по доходам не выполняется.
В конце 2025 года LLAB заявляла, что из-за повышения налоговых ставок в 2026 году может быть закрыто более 20 игровых залов и 10 столов для карточных игр или рулетки. Это означает, что поступления в бюджет в этом сегменте сократятся примерно на 2,5 млн евро, а не вырастут. В прошлом году от налога на игровые автоматы планировалось получить 25 млн евро, однако после повышения ставки, по оценке ассоциации, доходы снизятся до 22,5 млн евро.
Налог для игровых залов и автоматов совсем недавно — в начале 2024 года — уже повышали на 20%. В результате с 2024 года до конца 2025 года были закрыты 24 игровых зала. В целом за 20 лет число игровых залов в Латвии сократилось более чем на 70% — с 327 в 2005 году до 162 в январе 2026 года.
В LLAB также отмечают, что новое повышение налоговых ставок, вступившее в силу с января 2026 года, реализовано без консультаций с отраслью и без учета интересов инвесторов и предпринимателей. По мнению ассоциации, в итоге не только не были соблюдены принципы надлежащего управления, но и были озвучены вводящие в заблуждение прогнозы о влиянии налоговых изменений на бюджетные поступления. Эти оценки, утверждают в LLAB, делались без учета рыночных тенденций — снижения оборота офлайн-сегмента и существенного падения числа игровых залов.