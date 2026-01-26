В Латвию возвращается суровая зима - впереди гололед, метель и экстремальные морозы

В первой половине этой недели местами в южной части Латвии может выпасть 15-20 сантиметров свежего снега, прогнозируют синоптики. Самые обильные снегопады ожидаются на юге Латгале и в Земгале на границе с Литвой. Меньше всего осадков на этой неделе выпадет на севере Курземе и Видземе. В понедельник и вторник местами возможны замерзающий дождь и гололед. В некоторых районах ожидается небольшая метель.