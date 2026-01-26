В Латвию возвращается суровая зима - впереди гололед, метель и экстремальные морозы
Южную часть Латвии в ближайшие дни накроют обильные снегопады и резкое похолодание: местами ожидается до 20 сантиметров свежего снега, гололед и морозы до –25 градусов, что делает текущий январь самым холодным за последние 14 лет.
В первой половине этой недели местами в южной части Латвии может выпасть 15-20 сантиметров свежего снега, прогнозируют синоптики. Самые обильные снегопады ожидаются на юге Латгале и в Земгале на границе с Литвой. Меньше всего осадков на этой неделе выпадет на севере Курземе и Видземе. В понедельник и вторник местами возможны замерзающий дождь и гололед. В некоторых районах ожидается небольшая метель.
Будет дуть восточный, северо-восточный ветер от слабого до умеренно сильного, на Курземском побережье Рижского залива его скорость в порывах временами будет достигать 14-16 метров в секунду.
Температура воздуха в первой половине недели составит -3...-12 градусов, на севере Видземе - до -16 градусов. Во второй половине недели снова похолодает. Начиная с 30 января температура воздуха местами может понизиться до -20...-25 градусов, самые сильные морозы ожидаются в восточных краях.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, нынешняя неделя в Латвии может оказаться на 6-8 градусов холоднее нормы. Средняя температура воздуха в феврале также прогнозируется на несколько градусов ниже обычной.
Январь этого года в Латвии, скорее всего, станет самым холодным месяцем с февраля 2012 года и самым холодным январем с 2010 года.