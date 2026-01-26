У природы нет плохой погоды?
В Латвии
Сегодня 10:09
Латвийские синоптики прогнозом на сегодня не обрадовали
В понедельник во многих районах Латвии ожидается небольшой снег, местами также возможен замерзающий дождь, прогнозируют синоптики.
В отдельных местах в центре и на востоке страны будет идти умеренный снег. Небо преимущественно будет затянуто облаками.
Ветер прогнозируется слабый восточный. Максимальная температура воздуха составит от -3...-4 градусов на Курземском побережье до -9...-10 градусов на северо-востоке страны.
В Риге в понедельник будет пасмурно, временами может идти небольшой снег, слабый юго-восточный ветер сменится восточным, северо-восточным ветром. Температура воздуха поднимется до -6...-7 градусов.