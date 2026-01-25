В Латвии расследуют случай возможного незаконного "лечения" гипнозом: начато дело по статье о сексуальном насилии

В редакцию передачи обратилась женщина, которая рассказала, что пошла к мужчине, предлагающему лечение различных зависимостей с помощью гипноза. На сайте указано, что он является «специалистом по борьбе с зависимостями». По словам женщины, после завершения консультации мужчина начал делать комплименты ее внешности и предложил размять напряженные места в спине. Как утверждает женщина, ей нужно было раздеться, и во время массажа мужчина неприлично к ней прикасался.