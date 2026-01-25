В Латвии расследуют случай возможного незаконного "лечения" гипнозом: начато дело по статье о сексуальном насилии
Государственная полиция и Инспекция здравоохранения расследуют возможное оказание медицинских услуг без разрешения и подозрения в сексуальном насилии со стороны одного мужчины, сообщает программа Латвийского телевидения «de facto».
В редакцию передачи обратилась женщина, которая рассказала, что пошла к мужчине, предлагающему лечение различных зависимостей с помощью гипноза. На сайте указано, что он является «специалистом по борьбе с зависимостями». По словам женщины, после завершения консультации мужчина начал делать комплименты ее внешности и предложил размять напряженные места в спине. Как утверждает женщина, ей нужно было раздеться, и во время массажа мужчина неприлично к ней прикасался.
В тот же вечер женщина написала заявление в полицию. Правоохранители начали уголовный процесс по 160-й статье Уголовного закона — по факту сексуального насилия. Обстоятельства произошедшего полиция будет выяснять, используя специальные методы расследования.
В свою очередь Госполиция начала проверку по факту возможного оказания медицинских услуг без соответствующего разрешения.
В реестре медицинских работников имени этого мужчины нет. Из этого следует, что у него нет оснований, рекламируя свои услуги, использовать слово «лечение» или заниматься гипнозом, подчеркивает «de facto».
Сам мужчина в телефонном разговоре отрицал как то, что когда-либо нежелательно прикасался к какой-либо женщине, так и то, что его услуга включает массаж.
Он также не ответил на вопросы о своем медицинском образовании и о том, на каком основании оказывает услуги гипноза и «лечения» зависимостей.
Число людей, которые выдают себя за специалистов и предлагают «лечение», не имея на это права, растет, признала в беседе с программой психиатр и внештатный советник министра здравоохранения Лиене Силе.
Незаконное оказание медицинских услуг также является уголовно наказуемым, однако в таком случае для состава преступления необходим квалифицирующий признак: чтобы такое незаконное «лечение» вызвало у пострадавшего нарушения здоровья, напоминает программа.