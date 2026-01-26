В Даугавпилсе готовятся отметить 80-летие трамвая: первые юбилейные активности начнутся уже в феврале
2026 год для SIA Daugavpils satiksme и самоуправления Даугавпилса — важный юбилейный год: через 10 месяцев исполнится 80 лет с момента, когда в городе начали курсировать трамваи.
Через 10 месяцев исполняется 80 лет со дня, когда по улицам города вышел первый трамвай. Это событие стало новым этапом в развитии Даугавпилса и истории общественного транспорта, превратившись в неотъемлемую часть повседневной жизни и городской среды.
В честь юбилея в течение всего года SIA Daugavpils satiksme будет проводить различные мероприятия, посвященные истории трамвая, его развитию и рассказам о людях, которые создавали, совершенствовали и пользовались этим транспортом на протяжении десятилетий.
Уже с февраля у жителей Даугавпилса и гостей города появится возможность участвовать в юбилейных активностях — например, подключиться к сбору интересных фактов. Самые активные участники юбилейных мероприятий получат памятные призы.
Более подробная информация о запланированных мероприятиях, их ходе и возможностях участия будет опубликована в ближайшее время.