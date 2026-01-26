В Риге заметили странный Fiat: авто с четырьмя колесами, но не автомобиль
Необычный Fiat на улицах Риги и Елгавы озадачил водителей: выглядит как мини-авто, но по документам считается трициклом. Эксперты объясняют, почему у него четыре колеса и чем он отличается от обычных машин.
Фотографии необычного транспортного средства уже появились в социальных сетях, поэтому за разъяснениями обратились к эксперту по безопасности дорожного движения и инженеру автотранспорта Оскару Ирбитису. Он пояснил, что изображенное транспортное средство фактически является трициклом с кузовом — своеобразным гибридом между мотоциклом и автомобилем. «То, что визуально видно четыре колеса, не означает, что это не трицикл. Существует ряд мотоциклов с четырьмя колесами, расположенными очень близко друг к другу — подобно сдвоенным колесам у грузовиков», — объясняет Ирбитис.
Подобная конструкция ранее применялась в моделях Lazareth LM410, Yamaha Tesseract 4 и даже в экстремальном Dodge Tomahawk. Конкретно замеченный в Елгаве экземпляр представляет собой трицикловую версию Fiat 500. Аналогичная идея когда-то использовалась и BMW — в легендарной модели BMW Isetta. Такие транспортные средства выпускаются и сегодня. Крупнейшим производителем по схожей схеме является Can-Am, предлагающий устойчивые и комфортные трициклы, особенно подходящие для дальних поездок. По словам эксперта, ощущения от управления близки к мотоциклу, но с повышенным уровнем комфорта. Техника вождения напоминает снегоход, что не случайно — трициклы Can-Am базируются на опыте компании в производстве снегоходов.
С юридической точки зрения все просто: данный трицикл Fiat зарегистрирован в CSDD, что подтверждает государственный номер. При наличии производителя, сертификации ЕС и необходимых документов процедура регистрации ничем не отличается от стандартной.
Эксперт подчеркивает, что не все на дороге должно быть максимально практичным. Такой транспорт хорошо маневрирует в городской среде, хотя имеет и минусы — эффект четырех колей, сложности зимой и меньший комфорт при пересечении трамвайных путей. Зато внимание гарантировано. С точки зрения безопасности особых ограничений нет — транспорт соответствует нормам и прошел все необходимые испытания. Ирбитис отмечает, что схема с двумя передними и одним задним колесом обеспечивает высокую устойчивость и считается одной из лучших с точки зрения физики движения.