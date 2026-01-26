В Риге заметили странный Fiat: авто с четырьмя колесами, но не автомобиль

Эксперт подчеркивает, что не все на дороге должно быть максимально практичным. Такой транспорт хорошо маневрирует в городской среде, хотя имеет и минусы — эффект четырех колей, сложности зимой и меньший комфорт при пересечении трамвайных путей. Зато внимание гарантировано. С точки зрения безопасности особых ограничений нет — транспорт соответствует нормам и прошел все необходимые испытания. Ирбитис отмечает, что схема с двумя передними и одним задним колесом обеспечивает высокую устойчивость и считается одной из лучших с точки зрения физики движения.