Без экзаменов: Латвия и Украина договорятся об обмене водительских прав
Латвия и Украина готовятся упростить жизнь тысячам водителей: обмен водительских удостоверений между странами может стать возможен без экзаменов, медицинские проверки при этом сохранятся.
Во вторник, 27 января, правительство рассмотрит подготовленный Министерством сообщения проект правил для подписания договора между Латвией и Украиной о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, следует из информации на портале правовых актов. В министерстве поясняют, что договор позволит гражданам Латвии и Украины обменять водительское удостоверение, выданное в своей стране, и получить удостоверение другой страны без сдачи экзаменов.
В настоящее время согласно нормативным актам водительские удостоверения, выданные за пределами Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли или Великобритании, а также в странах, с которыми не заключен соответствующий международный договор, подлежат обмену только после сдачи экзамена по вождению.
В министерстве отмечают, что соглашение об обмене водительских удостоверений без экзаменов является одним из приоритетов Кабинета министров Украины в отношениях со странами ЕС. Таким образом, договор предусматривает взаимное признание водительских удостоверений, выданных обеими странами, и их обмен без сдачи экзаменов. Для получения водительского удостоверения другой страны необходимо обратиться в компетентное учреждение этой страны, которым в Латвии является Дирекция безопасности дорожного движения. Перед обменом водитель обязан предоставить оригинал водительского удостоверения, выданного в своей стране, вместе с заверенным переводом. Также потребуется пройти медицинские проверки, предусмотренные национальными нормативами страны, выдающей новое удостоверение.