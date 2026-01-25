Без экзаменов: Латвия и Украина договорятся об обмене водительских прав

В министерстве отмечают, что соглашение об обмене водительских удостоверений без экзаменов является одним из приоритетов Кабинета министров Украины в отношениях со странами ЕС. Таким образом, договор предусматривает взаимное признание водительских удостоверений, выданных обеими странами, и их обмен без сдачи экзаменов. Для получения водительского удостоверения другой страны необходимо обратиться в компетентное учреждение этой страны, которым в Латвии является Дирекция безопасности дорожного движения. Перед обменом водитель обязан предоставить оригинал водительского удостоверения, выданного в своей стране, вместе с заверенным переводом. Также потребуется пройти медицинские проверки, предусмотренные национальными нормативами страны, выдающей новое удостоверение.