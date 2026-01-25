Штрафы почти на 18 тысяч евро: чем закончились дела о конфликте интересов в 2025 году

По-прежнему чаще всего в этой сфере выявляются нарушения ограничений на совмещение должностей, то есть работа на запрещенных должностях и совмещение должностей без необходимого разрешения. Такие нарушения совершили 90 государственных должностных лиц, что составляет более половины всех нарушителей.