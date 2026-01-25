Штрафы почти на 18 тысяч евро: чем закончились дела о конфликте интересов в 2025 году
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в 2025 году приняло 165 решений по делам о нарушениях закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц.
По-прежнему чаще всего в этой сфере выявляются нарушения ограничений на совмещение должностей, то есть работа на запрещенных должностях и совмещение должностей без необходимого разрешения. Такие нарушения совершили 90 государственных должностных лиц, что составляет более половины всех нарушителей.
Вторым по частоте нарушением в деятельности государственных должностных лиц в 2025 году было выполнение должностных обязанностей в ситуации конфликта интересов, включая участие в принятии решений, касающихся родственников, и использование в личных интересах информации из баз данных, доступных в рамках служебных обязанностей.
Сравнительно часто выявлялись административные нарушения, связанные с противоправными действиями с финансовыми средствами и имуществом учреждений, включая использование служебного автотранспорта для личных нужд.
В 110 случаях нарушений требований по предотвращению конфликта интересов KNAB применило к государственным должностным лицам денежные штрафы на общую сумму 17 630 евро. В 27 случаях должностным лицам вынесены предупреждения, а в 28 случаях административные процессы прекращены в связи с выявлением обстоятельств, исключающих административную ответственность.
Также в 2025 году KNAB потребовало у 16 должностных лиц возместить государству 28 449 евро убытков, возникших в результате допущенных нарушений.