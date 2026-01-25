В понедельник в Латвии местами ожидают прирост снежного покрова на 2-4 см
В Латвии в ближайшие сутки ожидается облачная погода и снег: ночью в центральных районах местами немного припорошит, а днем во многих местах снег усилится. В Риге прогнозируют небольшой снег утром и снегопады в течение дня, местами снежный покров может прибавить 2–4 см, на дорогах вероятна гололедица.
На западе небо будет затянуто облаками, на востоке в начале ночи ожидается переменная облачность, однако в течение ночи облачность усилится. В основном в центральных районах пройдет небольшой снег. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный, восточный ветер. Температура воздуха в западных и центральных районах понизится до -10…-15°, а в восточных районах — до -15…-20°.
В Риге ночью будет преимущественно облачно, в утренние часы ожидается небольшой снег. Подует слабый до умеренного юго-восточный ветер, температура воздуха опустится до -12…-14°.
Днем плотная облачность закроет небо, во многих местах пройдет снег, местами высота снежного покрова увеличится на 2–4 см. Участников дорожного движения призывают быть осторожными — на отдельных участках дороги будут скользкими. Будет дуть слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер. Воздух прогреется до -8…-13°, на побережье Курземе — до -5…-8°.
В Риге днем будет пасмурно, временами будет идти снег. Подует слабый до умеренного восточный ветер, максимальная температура воздуха составит около -10°.