В понедельник в Латвии местами ожидают прирост снежного покрова на 2-4 см

На западе небо будет затянуто облаками, на востоке в начале ночи ожидается переменная облачность, однако в течение ночи облачность усилится. В основном в центральных районах пройдет небольшой снег. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный, восточный ветер. Температура воздуха в западных и центральных районах понизится до -10…-15°, а в восточных районах — до -15…-20°.