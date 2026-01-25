Бедность отступает? В Латвии стало значительно меньше нуждающихся
В конце прошлого года в Латвии было 37 799 человек, у которых действовал статус нуждающегося, что на 5,4% меньше, чем в конце 2024 года, свидетельствует информация Министерства благосостояния.
Одновременно в конце 2025 года в стране было 18 558 человек, которым присвоен статус малообеспеченного. Это на 10,4% меньше, чем в конце 2024 года.
Порог доходов для признания домохозяйства нуждающимся определяется на уровне 50% от медианы доходов. В 2025 году порог дохода для нуждающегося домохозяйства составлял: для первого или единственного человека в домохозяйстве — 377 евро, для остальных членов домохозяйства — 264 евро.
В свою очередь порог доходов для признания домохозяйства малообеспеченным каждая самоуправление вправе устанавливать самостоятельно: он не может быть выше 80% от медианы доходов и не может быть ниже порога для нуждающегося домохозяйства.
Максимальный возможный порог дохода для малообеспеченного домохозяйства в 2025 году мог составлять: для первого или единственного человека в домохозяйстве — 604 евро, для остальных членов домохозяйства — 423 евро.