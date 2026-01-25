В Латвии
Сегодня 09:07
В воскресенье ожидается солнечная и морозная погода
Температура воздуха в воскресенье днем будет держаться около -10...-15 градусов, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Немного теплее будет на Курземском побережье - от -8 до -10 градусов. Днем на небе временами появятся облака, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер.
В Риге в воскресенье будет солнечно, температура воздуха составит -12...-13 градусов.