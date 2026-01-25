С конвертом или бутылкой лучше не приходить! Одна из больниц в Риге обещает искоренить коррупцию
Больница травматологии и ортопедии стала участником инициативы "Нулевая терпимость к коррупции", тем самым усилив акцент на прозрачности, честности и ответственности в работе медицинского учреждения и в отрасли в целом.
Больница травматологии и ортопедии (TOS) присоединилась к инициативе Общества за открытость Delna под названием «Нулевая терпимость к коррупции», которая предусматривает внедрение и поощрение принципов открытости, реализацию антикоррупционных политик и процедур, а также их публичное обнародование. Как следует из опубликованной больницей информации, присоединившись к инициативе, она обязалась способствовать внедрению антикоррупционной политики и процедур в повседневной работе, в том числе в сфере здравоохранения в целом. Также больница взяла на себя обязательство информировать о направленных против коррупции действиях партнеров по сотрудничеству, заинтересованные стороны и общественность.
Как указала в заявлении председатель правления TOS Кристине Валдусе, этим шагом больница стремится «еще раз укрепить свои базовые ценности — честность, открытость и ответственность перед пациентами и обществом».
В больнице подчеркивают, что в здравоохранении доверие имеет особое значение, поэтому четкая и публичная позиция против любых проявлений коррупции является важным шагом как в укреплении внутренней рабочей культуры, так и в развитии более прозрачной и справедливой отрасли.
Инициатива «Нулевая терпимость к коррупции» была создана в 2021 году как добровольное обязательство частного сектора по развитию добросовестного предпринимательства. В настоящее время к инициативе присоединились 28 компаний в Латвии из различных отраслей.