С конвертом или бутылкой лучше не приходить! Одна из больниц в Риге обещает искоренить коррупцию

Больница травматологии и ортопедии (TOS) присоединилась к инициативе Общества за открытость Delna под названием «Нулевая терпимость к коррупции», которая предусматривает внедрение и поощрение принципов открытости, реализацию антикоррупционных политик и процедур, а также их публичное обнародование. Как следует из опубликованной больницей информации, присоединившись к инициативе, она обязалась способствовать внедрению антикоррупционной политики и процедур в повседневной работе, в том числе в сфере здравоохранения в целом. Также больница взяла на себя обязательство информировать о направленных против коррупции действиях партнеров по сотрудничеству, заинтересованные стороны и общественность.