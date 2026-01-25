Льготный период закончился: владельцам дизелей в Латвии сократили срок на повторный техосмотр

Если в прошлом году, когда были введены новые замеры твердых частиц (сажи), владельцам давали целый год на устранение дефектов, то теперь льготный период закончился. В дальнейшем при выявлении чрезмерного количества выбросов в выхлопных газах у владельца будет всего один месяц, чтобы привести в порядок выхлопную систему двигателя и повторно пройти технический осмотр, сообщает 360TV Ziņas.