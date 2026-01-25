Льготный период закончился: владельцам дизелей в Латвии сократили срок на повторный техосмотр
Для части автоводителей 2026 год начался с тревоги: с 1 января вступили в силу более строгие требования к автомобилям с дизельным двигателем.
Если в прошлом году, когда были введены новые замеры твердых частиц (сажи), владельцам давали целый год на устранение дефектов, то теперь льготный период закончился. В дальнейшем при выявлении чрезмерного количества выбросов в выхлопных газах у владельца будет всего один месяц, чтобы привести в порядок выхлопную систему двигателя и повторно пройти технический осмотр, сообщает 360TV Ziņas.
Опыт прошлого года на станциях техосмотра показывает, что новую проверку в среднем не проходит примерно каждый десятый автомобиль. Хотя превышение концентрации твердых частиц не входит в число самых распространенных дефектов, оно все же затрагивает заметную часть автопарка. Многие водители признают, что новость об ужесточении контроля заставила их внимательнее следить за техническим состоянием машины, особенно за работоспособностью сажевого фильтра (DPF).
Руководитель отдела надзора за техническим осмотром Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айнарс Аболиньш подчеркивает, что новые замеры не являются чем-то невыполнимым. По его оценке, ситуация не критическая, и большинство автомобилей, которые содержатся в надлежащем техническом состоянии, проходят проверку без проблем. Основные сложности возникают у тех транспортных средств, чьи выхлопные системы были незаконно модифицированы, либо у машин с изношенными двигателями.
Кроме того, водителей призывают пользоваться новой инфраструктурой, чтобы избегать очередей. Наблюдения показывают, что в новой станции техосмотра в Риге на улице Латгалес даже в середине дня поток транспортных средств невелик. Это позволяет существенно экономить время по сравнению с другими станциями, где исторически образуются более длинные очереди, особенно в первые и последние дни месяца.