На следующей неделе в Латвии состоится особое, кризисное заседание Кабинета министров. Что случилось в стране?
Во вторник, 27 января, состоится заседание Кабинета министров по управлению кризисами, которое станет основным форматом принятия стратегических решений в сфере кризисного управления и преодоления угроз государству.
В дальнейшем, в зависимости от ситуации, будут созываться как заседания для рассмотрения документов по планированию государственной обороны и безопасности, так и учебные заседания для проверки готовности, а также заседания для решения реальных кризисных ситуаций.
В повестке дня заседания — подготовленный Министерством внутренних дел концептуальный доклад «О совершенствовании управления государственными материальными резервами», информационный доклад Министерства обороны «О развитии беспилотных и противодронных систем в сфере обороны», а также другие вопросы.
Новый порядок установлен поправками к Закону о национальной безопасности, Закону об устройстве Кабинета министров и Регламенту Кабинета министров. Центр кризисного управления начал свою деятельность 1 июля 2025 года, постепенно перенимая выполнение ранее существовавших функций в сфере кризисного управления.