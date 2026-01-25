НАТО планирует резко увеличить запасы оружия и боеприпасов на восточном фланге

По словам Лоуина, в основе наблюдения на восточном фланге будут системы, собирающие данные на земле, в воздухе, космосе и цифровой сфере. Эта информация будет доступна союзникам НАТО в режиме реального времени. Наряду с данными со спутников, беспилотных летательных аппаратов и разведывательных самолетов будут использоваться стационарные и мобильные системы - радары, акустические и оптические датчики.