Латвийцам предлагают проголосовать против содержания 70 машин для Сейма
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за отказ от содержания автобазы Сейма. Автор инициативы Гунтарс Визиньш предлагает реорганизовать автопарк и передать его имущество органам безопасности и внутренних дел, указывая на риски нецелесообразных расходов и слабый внешний контроль.
Представителем инициативы является Гунтарс Визиньш. Он отмечает, что автобаза Сейма регулярно становится предметом публичных дискуссий, вызывая вопросы о целесообразности расходования государственных средств и прозрачности использования служебного транспорта.
Согласно регламенту Сейма, он является финансово самостоятельным органом, бухгалтерский учет, целесообразность расходов, законность и годовые отчеты которого проверяет парламентская комиссия по публичным расходам и ревизиям. Это означает, что фактический контроль и надзор за расходами обеспечивают сами депутаты, в том числе за расходами на содержание автобазы.
"Структурное подразделение автопарка Сейма исторически в начале своего существования было автобазой Верховного совета, а еще раньше - Центрального комитета Коммунистической партии Латвии, обслуживавшей функционеров советской номенклатуры", - отмечает Визиньш.
Согласно общедоступной информации, служебные автомобили Сейма предоставляются депутатам, которые занимают посты в президиуме, возглавляют фракции или постоянные парламентские комиссии. Дополнительно автомобили предоставляются фракциям в зависимости от их размера.
"Такая практика использования автомобилей создает риск того, что служебный транспорт воспринимается как должностная привилегия, а не как инструмент для выполнения конкретных рабочих задач и обеспечения безопасности", - отмечает представитель инициативы.
В целом в распоряжении Сейма имеется около 70 транспортных средств. По его мнению, с точки зрения расходов из госбюджета и доверия общества такая практика не является ни соразмерной, ни соответствующей общепринятой практике парламентов демократических стран.
По мнению Визиньша, для того чтобы предотвратить нецелесообразное использование государственных средств и исключить любые проявления коррупции - злоупотребление служебным положением для получения преимуществ и выгод - необходимо реорганизовать автобазу Сейма, передав ее движимое и недвижимое имущество органам безопасности и внутренних дел, которым транспорт объективно необходим для выполнения рабочих обязанностей, например, полицейским, следователями, прокурорам, судьям и др.
Автор инициативы отмечает, что представленные в Сейме политические партии и так уже щедро софинансируются из госбюджета, что позволяет им использовать транспортные услуги в необходимом объеме.