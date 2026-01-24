Латвийцам предлагают проголосовать против содержания 70 машин для Сейма
На Manabalss.lv собирают подписи за отказ от содержания автобазы Сейма.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за отказ от содержания автобазы Сейма. Автор инициативы Гунтарс Визиньш предлагает реорганизовать автопарк и передать его имущество органам безопасности и внутренних дел, указывая на риски нецелесообразных расходов и слабый внешний контроль.

Представителем инициативы является Гунтарс Визиньш. Он отмечает, что автобаза Сейма регулярно становится предметом публичных дискуссий, вызывая вопросы о целесообразности расходования государственных средств и прозрачности использования служебного транспорта.

Согласно регламенту Сейма, он является финансово самостоятельным органом, бухгалтерский учет, целесообразность расходов, законность и годовые отчеты которого проверяет парламентская комиссия по публичным расходам и ревизиям. Это означает, что фактический контроль и надзор за расходами обеспечивают сами депутаты, в том числе за расходами на содержание автобазы.

"Структурное подразделение автопарка Сейма исторически в начале своего существования было автобазой Верховного совета, а еще раньше - Центрального комитета Коммунистической партии Латвии, обслуживавшей функционеров советской номенклатуры", - отмечает Визиньш.

Согласно общедоступной информации, служебные автомобили Сейма предоставляются депутатам, которые занимают посты в президиуме, возглавляют фракции или постоянные парламентские комиссии. Дополнительно автомобили предоставляются фракциям в зависимости от их размера.

"Такая практика использования автомобилей создает риск того, что служебный транспорт воспринимается как должностная привилегия, а не как инструмент для выполнения конкретных рабочих задач и обеспечения безопасности", - отмечает представитель инициативы.

В целом в распоряжении Сейма имеется около 70 транспортных средств. По его мнению, с точки зрения расходов из госбюджета и доверия общества такая практика не является ни соразмерной, ни соответствующей общепринятой практике парламентов демократических стран.

По мнению Визиньша, для того чтобы предотвратить нецелесообразное использование государственных средств и исключить любые проявления коррупции - злоупотребление служебным положением для получения преимуществ и выгод - необходимо реорганизовать автобазу Сейма, передав ее движимое и недвижимое имущество органам безопасности и внутренних дел, которым транспорт объективно необходим для выполнения рабочих обязанностей, например, полицейским, следователями, прокурорам, судьям и др.

Автор инициативы отмечает, что представленные в Сейме политические партии и так уже щедро софинансируются из госбюджета, что позволяет им использовать транспортные услуги в необходимом объеме.

