Латвийцам предлагают проголосовать против содержания 70 машин для Сейма

Согласно регламенту Сейма, он является финансово самостоятельным органом, бухгалтерский учет, целесообразность расходов, законность и годовые отчеты которого проверяет парламентская комиссия по публичным расходам и ревизиям. Это означает, что фактический контроль и надзор за расходами обеспечивают сами депутаты, в том числе за расходами на содержание автобазы.