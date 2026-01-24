Сильный мороз накроет центр и восток Латвии: ночью до -23

Ночью облаков будет мало, осадков не ожидается. Ветер слабый–умеренный, восточный и юго-восточный. Температура воздуха понизится до -14…-19°, на побережье Курземе — до -10…-14°, а во многих центральных и восточных районах ожидается сильный мороз: -20…-23°.