Сильный мороз накроет центр и восток Латвии: ночью до -23
В ночь на ближайшие сутки в Латвии ожидается сильный мороз: в центральных и восточных районах температура местами опустится до -23°, а в Риге ночью будет до -17°, днем — около -12…-13°. Осадков не прогнозируется.
Ночью облаков будет мало, осадков не ожидается. Ветер слабый–умеренный, восточный и юго-восточный. Температура воздуха понизится до -14…-19°, на побережье Курземе — до -10…-14°, а во многих центральных и восточных районах ожидается сильный мороз: -20…-23°.
В столице ночью небо прояснится, осадков не будет. Подует слабый–умеренный юго-восточный ветер. Температура опустится до -15…-17°, в пригородах будет еще на несколько градусов холоднее.
Днем будет солнечно, временами появятся облака, но без осадков. Ветер сохранится слабый–умеренный, восточный и юго-восточный. Температура повысится до -10…-15°, на побережье Курземе потеплеет до -8…-10°.
В Риге днем ожидается солнечная и сухая погода. Ветер слабый–умеренный, юго-восточный, максимальная температура — около -12…-13°.