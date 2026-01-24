Иллюстративное фото.
23:25
США поменяли военную концепцию: Европе придется защищать себя самой
Согласно стратегии национальной безопасности США, опубликованной в пятницу, Вашингтон планирует ограничить свою роль в защите Европы и Южной Кореи. Об этом сообщает rus.err.ee.
Согласно стратегии министра обороны США Пита Хегсета, основная ответственность за защиту Корейского полуострова и Европы лежит на союзных странах.
Кроме того, в стратегии предыдущей администрации выражалась поддержка Тайваню, однако в новой стратегии Тайвань не упоминается.
В заключении документа отмечается, что сеть союзников и партнеров США будет обновлена с учетом угроз, направленных против страны.