Дорога на ощупь: как сельские почтальоны доставляют письма сквозь метель и сугробы
Снег, метель и скользкие сельские дороги в регионах нередко заставляют почтальонов полагаться не только на опыт, но и на память — где именно проходит путь к домам людей, потому что под снегом дорога может быть просто не видна. В таких условиях иногда возникает вопрос, получится ли в этот раз не только доехать, но и выбраться обратно.
Иева Дидика работает почтальоном уже полтора года. Ее рабочий день обычно начинается около девяти утра: сначала — доставка в окрестностях Валмиеры, затем маршрут уходит на более удаленные адреса. Именно там зимой испытаний хватает, сообщает LSM.lv.
По словам Иевы, к некоторым домам ведет подъездная дорога, которая «как по рельсам накатана»: летом ее хорошо видно, осенью она проезжая, но во время метели и снегопада, если до этого никто не ехал, можно фактически ехать просто по полю — и не быть уверенной, получится или нет.
Она также отмечает, что жители заботятся о своих полях и не хотят, чтобы их «раскатывали», поэтому вдоль дороги иногда выкладывают крупные камни. Зимой их не видно под снегом, и почтальону приходится помнить об этом, чтобы не наехать.
В среднем за день Иева проезжает около 170 километров, в основном по сельским дорогам, которые зимой могут быть особенно опасными. Она вспоминает случай, когда навстречу ехал снегоуборочный транспорт, отбрасывающий снег по обе стороны, и она оказалась «зажатой» посередине — без возможности безопасно маневрировать.
На сельских хуторах меры безопасности нужно соблюдать и во время остановок: перед тем как выйти из машины, почтальон подает сигнал хозяину.
«Когда подъезжаем к людям в сельских домах, мы “пикаем”, чтобы убедиться, что безопасно. Это бывает опасно, потому что часто у сельских домов есть собаки», — объясняет Иева.
Собаки, по ее словам, не всегда «друзья почтальона»: бывало, что они не подпускали даже к почтовому ящику. Тем не менее Иева признает, что, несмотря на трудности, в работе есть и своя красота: зимние пейзажи вдали от дороги — заснеженные деревья и дома — ей нравятся.
Иева добавила, что объем работы бывает разным: иногда отправлений немного, и доставка занимает всего пару часов, но в другие дни работа затягивается до восьми и более часов.