НАТО увеличит запасы вооружений и развернет автоматизированную оборону у границ России
НАТО планирует значительно увеличить запасы вооружения и боеприпасов на восточном фланге (в который входит и Латвия) и создать новую зону обороны с использованием роботизированных и автоматизированных технологий, сообщил высокопоставленный военный представитель НАТО.
Цель этих мер — укрепить потенциал сдерживания альянса в отношении России, заявил воскресному изданию немецкой газеты Welt бригадный генерал Томас Ловинс, заместитель начальника штаба по операциям Командования сухопутных войск НАТО в Измире.
Согласно новой многоуровневой концепции обороны, НАТО будет стремиться замедлить или остановить нападающего на ранней стадии, применяя высокотехнологичные системы. Вдоль границ альянса с Россией и Беларусью планируется создать зону, которая в значительной степени будет опираться на наблюдение, а также на дистанционно управляемые или полуавтоматические системы, которые противнику придется преодолеть, прежде чем продвигаться дальше вглубь территории НАТО, пояснил Ловинс.
Он рассказал газете, что наблюдение вдоль восточного фланга будет основываться на системах, собирающих данные на земле, в воздухе, в космосе и в цифровой среде, и эта информация в режиме реального времени будет доступна союзникам по НАТО. Наряду с данными со спутников, беспилотных летательных аппаратов и разведывательных самолетов могут использоваться также стационарные и мобильные системы, такие как радары, акустические и оптические сенсоры, добавил он.
Непосредственно вдоль границ НАТО планирует создать так называемую «горячую зону», предназначенную для раннего пресечения или замедления нападающих. В эту зону могут войти вооруженные дроны, частично автономные боевые машины, роботизированные системы и автоматизированные средства противовоздушной обороны. Ловинс отметил, что эти системы будут взаимосвязаны, чтобы быстро противостоять противнику, ограничивать его возможности и снижать его боевую эффективность и инициативу. Однако он подчеркнул, что решения о применении силы всегда будут оставаться в руках людей.
Он также указал, что НАТО уже размещает военное оборудование, однако теперь в прифронтовых странах будут созданы значительно более крупные запасы, включая вооружение и боеприпасы как для автоматизированных систем, так и для сил альянса. Несмотря на растущее использование автоматизации, численность военнослужащих сокращаться не будет, добавил он, отметив, что одних лишь беспилотных систем недостаточно для долгосрочного сдерживания или остановления противника.