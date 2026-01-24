НАТО увеличит запасы вооружений и развернет автоматизированную оборону у границ России

Он рассказал газете, что наблюдение вдоль восточного фланга будет основываться на системах, собирающих данные на земле, в воздухе, в космосе и в цифровой среде, и эта информация в режиме реального времени будет доступна союзникам по НАТО. Наряду с данными со спутников, беспилотных летательных аппаратов и разведывательных самолетов могут использоваться также стационарные и мобильные системы, такие как радары, акустические и оптические сенсоры, добавил он.