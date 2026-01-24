Иллюстративное фото.
Сегодня 09:05
В начале выходных похолодает до -11, местами обещают солнце
В субботу воздух остынет до -6…-11 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем небо временами будет проясняться и выглянет солнце, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного ветер восточного направления.
В Риге днем временами будет проясняться. Сохранится слабый до умеренного восточный ветер, а максимальная температура воздуха составит -7…-9 градусов.