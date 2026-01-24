Покупайте на здоровье: Латвия отвезет арабам на пробу свои шпроты и сырки

В рамках реализуемого при поддержке Европейского фонда морских дел, рыболовства и аквакультуры стенда латвийской рыбной промышленности, который будет размещен в Dubai World Trade Centre и организован Институтом агроресурсов и экономики, представлены компании Karavela (Kaija), Sudrablīnis, Verģi, Atlantika International, Līcis 93 (Gamma-A), Unda (Diplomats), Brīvais vilnis, Banga, Bradava, Royal Nordic (Queen Harbour), Starfish и Syfud (Port Lite).