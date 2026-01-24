Покупайте на здоровье: Латвия отвезет арабам на пробу свои шпроты и сырки
С 26 по 30 января 2026 года в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, пройдет Gulfood 2026 — крупнейшая в мире и стратегически наиболее значимая международная выставка пищевой отрасли.
Впервые мероприятие состоится сразу на двух площадках — Dubai World Trade Centre и Expo City Dubai (Dubai Exhibition Centre). Ожидается рекордное участие: более 8500 экспонентов из 195 стран и свыше 1,5 миллиона наименований продуктов питания и напитков.
Общая площадь латвийской экспозиции на обеих площадках составит 284 квадратных метра. Из них 188 квадратных метров займет национальный коллективный стенд в Expo City Dubai, а еще 96 квадратных метров — стенд рыбной промышленности Латвии в Dubai World Trade Centre (SB-18).
В национальном коллективном стенде в Expo City Dubai, который организован Институтом агроресурсов и экономики совместно с Министерством земледелия и Службой поддержки села, участвуют латвийские предприятия Felici (Graci Musli), Pērnes L (Long Chips), Markol (Zaķumuižas ūdens), Smartfoody (The Beginnings), Lat Eko Food (Rūdolfs), Rāmkalni Nordeco, Rīgas piena kombināts (Food Union), Roga-Agro (Good Mood Meals), 525 Food Production (5 minute Gourmet), Livonia, Snack and More (Pophouse), Kārumu fabrika (Mons), Orkla Latvija, Alūksnes putnu ferma (Fiteg2), Rūjienas saldējums (Minimelts) и Fruitis Foods (TopPop).
В рамках реализуемого при поддержке Европейского фонда морских дел, рыболовства и аквакультуры стенда латвийской рыбной промышленности, который будет размещен в Dubai World Trade Centre и организован Институтом агроресурсов и экономики, представлены компании Karavela (Kaija), Sudrablīnis, Verģi, Atlantika International, Līcis 93 (Gamma-A), Unda (Diplomats), Brīvais vilnis, Banga, Bradava, Royal Nordic (Queen Harbour), Starfish и Syfud (Port Lite).