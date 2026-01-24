Ну и шуточки! Спасатели и медики вынуждены реагировать на вызовы к "мертвым" елкам

Как отмечает директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, на практике такие случаи нередко приводят к неоправданным вызовам экстренных служб. В связи с этим жителей призывают перед звонком спасателям убедиться, действительно ли ситуация требует неотложной помощи.