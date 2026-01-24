Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 08:43
Ну и шуточки! Спасатели и медики вынуждены реагировать на вызовы к "мертвым" елкам
Фото из Огре, где выброшенная в черном мешке елка напоминает человеческое тело, стало вирусным, но одновременно напомнило о реальной проблеме: такие странные "шутки" нередко вызывают панику и перегружают экстренные службы.
В социальных сетях популярность получило изображение из Огре, где оставленная у мусорных контейнеров завернутая в черный мешок рождественская елка визуально напоминает человеческое тело. Публикация сделана с юмористическим оттенком, однако она высвечивает реальную проблему — подобным образом оставленные предметы могут вызывать тревогу и необоснованные вызовы экстренных служб.
Как отмечает директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, на практике такие случаи нередко приводят к неоправданным вызовам экстренных служб. В связи с этим жителей призывают перед звонком спасателям убедиться, действительно ли ситуация требует неотложной помощи.