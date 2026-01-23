Эстонию лишили права на проведение чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа выдавать визы россиянам и белорусам
Международная федерация фехтования (FIE) лишила Эстонию права на проведение чемпионата Европы по фехтованию в этом году из-за отказа выдавать визы спортсменам из России и Беларуси. Об этом изданию Õhtuleht рассказал генеральный секретарь Эстонской федерации фехтования (EVL) Айвар Паалберг.
По его словам, FIE приняла такое решение еще 14 января, однако Эстонию уведомили о нем лишь неделю спустя. Соревнования перенесли из Таллина во французский город Антони, они пройдут с 16 по 21 июня.
Эстония получила право на проведение чемпионата Европы по фехтованию в 2024 году. В ноябре 2025 года в FIE заявили, что организация будет переносить или отменять соревнования в случае недопуска на них спортсменов по национальному признаку. Отдельно FIE потребовала от властей Эстонии письменных гарантий допуска фехтовальщиков из России и Беларуси. Таллин заявил об отказе выполнять эти требования.
«Если раньше проводилась проверка биографических данных — спортсменам не разрешалось иметь связи с влиятельными структурами — то теперь достаточно подписать декларацию о том, что вы против войны. В принципе, вы можете быть и военным офицером и заявить, что вы против войны — для частного лица этого достаточно», — отметил генсек EVL.
Российские фехтовальщики были отстранены от участия в международных турнирах в марте 2022 года после полномасштабного российского вторжения в Украину. Весной 2025 года FIE разрешила россиянам участвовать в состязаниях по фехтованию в нейтральном статусе, а в конце года допустила юниоров к участию в соревнованиях с национальной символикой.