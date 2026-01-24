В Риге начались расчеты для строительства национального футбольного стадиона
Новый футбольный стадион в Риге становится ближе. Государство ищет компанию, которая рассчитает стоимость проекта и риски — решение может определить будущее спортивной инфраструктуры Латвии на десятилетия.
Латвийский национальный спортивный центр (LNSC) объявил конкурс на выбор компании, которая подготовит финансово-экономические расчеты для строительства нового национального футбольного стадиона в Риге. Предполагаемая стоимость контракта составляет 60 000 евро, а расчеты должны быть выполнены в течение пяти месяцев. Заявки принимаются до 10 февраля.
Правительство ранее ознакомилось с докладом Министерства образования и науки о возможных вариантах строительства стадиона, однако финансовых обязательств пока не взяло. Рассматриваются разные сценарии — от реконструкции стадиона Daugava до строительства нового объекта на государственной, муниципальной или частной земле. Наиболее перспективным признан проект государственно-частного партнерства. При этом рабочая группа пришла к выводу, что ни один вариант не является полностью коммерчески самоокупаемым, и государству придется взять на себя часть финансовых рисков.
Правительство поручило LNSC подготовить окончательные расчеты до весны 2026 года, чтобы оценить целесообразность реализации проекта.