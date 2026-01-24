В Риге начались расчеты для строительства национального футбольного стадиона

Правительство ранее ознакомилось с докладом Министерства образования и науки о возможных вариантах строительства стадиона, однако финансовых обязательств пока не взяло. Рассматриваются разные сценарии — от реконструкции стадиона Daugava до строительства нового объекта на государственной, муниципальной или частной земле. Наиболее перспективным признан проект государственно-частного партнерства. При этом рабочая группа пришла к выводу, что ни один вариант не является полностью коммерчески самоокупаемым, и государству придется взять на себя часть финансовых рисков.