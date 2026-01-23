Погоня обернулась аварией: на мосту в Риге столкнулись 3 автомобиля, пострадали полицейские
В Риге, на Островном мосту, вечером в четверг произошла серьезная авария с участием двух автомобилей BMW и полицейской машины: пострадали пять человек, включая трех сотрудников полиции, ведется расследование обстоятельств ДТП.
В четверг вечером в Риге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, в том числе три сотрудника Государственной полиции. Около 20:00 на Островном мосту, на Карля Улманя гатве, полиция заметила автомобиль BMW с иностранными номерами, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения. Полицейские решили остановить машину и включили маячки. Личность водителя и транспортное средство были проверены в информационных системах.
После проверки сотрудники правоохранительных органов решили переехать в другое место с меньшей интенсивностью движения, но не успели этого сделать, так как в этот момент в припаркованный автомобиль с включенными маяками врезался другой водитель BMW, в результате чего полицейский автомобиль также врезался в ранее остановленный автомобиль BMW.
В результате аварии пострадали пять человек, в том числе три сотрудника полиции. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время возбуждено дело об административном нарушении, запрошены видеозаписи, выясняются обстоятельства происшествия.