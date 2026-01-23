Бесплатные места в частных садах: Рига открыла новый проект для семей с дошкольниками
В Риге родители могут записать детей в три частных детских сада, в которых можно осваивать программу дошкольного образования без родительского софинансирования, сообщили в самоуправлении.
Рижское самоуправление продолжает принимать заявки на участие в проекте, который предусматривает возможность для детей, не достигших обязательного школьного возраста и зарегистрированных в очереди в муниципальные детские сады, осваивать программу дошкольного образования в частных дошкольных учреждениях без родительского софинансирования. В настоящее время доступны места в трех частных детских садах, количество мест ограниченно.
Самоуправление призывает родителей подавать заявки на места в одном из трех частных дошкольных образовательных учреждении — Rotaļkāre на улице А.Чака, 124, Zelta rasa на улице Спулгас, 15, и Bembi на улице Берзупес, 5. Срок предоставления услуги для одного ребенка составляет не менее одного года, однако он не может превышать 30 июня 2027 года.
Самоуправление приглашает родителей детей, задекларированных в Риге, которым не обеспечено место в муниципальном детском саду и которые готовы участвовать в проекте, указать для своего ребенка одно из вышеупомянутых частных дошкольных образовательных учреждении, заполнив анкету-заявление. После заполнения анкеты Департамент образования, культуры и спорта Рижского самоуправления свяжется с родителями ребенка по поводу зачисления в финансируемую проектом программу дошкольного образования в выбранном частном образовательном учреждении и пригласит подать необходимые документы.
Проект реализуется до 30 июня 2027 года.