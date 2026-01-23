Бесплатные места в частных садах: Рига открыла новый проект для семей с дошкольниками

Самоуправление призывает родителей подавать заявки на места в одном из трех частных дошкольных образовательных учреждении — Rotaļkāre на улице А.Чака, 124, Zelta rasa на улице Спулгас, 15, и Bembi на улице Берзупес, 5. Срок предоставления услуги для одного ребенка составляет не менее одного года, однако он не может превышать 30 июня 2027 года.