Мэр Резекне назвал едва не банкротировавший город примером рационального использования средств

Долговые обязательства самоуправления в 2026 году достигнут 18,58% от всего бюджета. Закон о стабилизации финансов самоуправлений и надзоре за их финансовой деятельностью устанавливает, что долговые обязательства с наступившим сроком возврата в текущем году вместе с обязательствами прошлых лет не должны превышать 20% от общего объема бюджета самоуправления на текущий год.