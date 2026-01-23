ВИДЕО: вдоль побережья Балтийского моря появилось крайне редкое погодное явление

В Микошево отдельные ледяные гряды поднимались выше двух метров. Власти предупреждают, что подниматься на них опасно: лед может оказаться хрупким и легко разрушаться под воздействием волн. При всей зрелищности балтийские торосы обычно меньше подобных образований в других регионах, где их высота может достигать нескольких метров.