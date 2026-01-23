Иллюстративное фото.
ВИДЕО: вдоль побережья Балтийского моря появилось крайне редкое погодное явление
Вдоль побережья Балтийского моря появилось крайне редкое погодное явление, привлекшее внимание жителей и ученых. Из-за необычных зимних условий сформировались торосы — ледяные валы, которые ветер и морские приливы выталкивают на берег. Сообщения о них поступают с нескольких пляжей на Вислинской косе (Польша).
Торосы, которые иногда называют ледяными цунами, заметили, в частности, в районах Микошево и Ревы. Они образуются, когда льдины скапливаются на поверхности моря и начинают трескаться. Затем изменения температуры, сильный ветер и морские течения гонят лед к суше, где он нагромождается вдоль берега.
В Микошево отдельные ледяные гряды поднимались выше двух метров. Власти предупреждают, что подниматься на них опасно: лед может оказаться хрупким и легко разрушаться под воздействием волн. При всей зрелищности балтийские торосы обычно меньше подобных образований в других регионах, где их высота может достигать нескольких метров.