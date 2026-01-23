Пограничники признались, почему на самом деле в этом году на границе не поймано ни одного нарушителя

Пограничники выполняют свои обязанности на высоком уровне, непрерывно контролируя государственную границу как физически, так и с использованием технических средств и решений, подчеркивают в погранохране. Строительство пограничной инфраструктуры также облегчает выполнение их функций и задач. В погранохране также напомнили, что до сих пор не отменен пограничный контроль на внутренних границах Польши и Германии, что затрудняет или делает невозможным, в том числе, попадание незаконно пересекших государственную границу ЕС лиц в страну назначения.