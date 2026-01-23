ФОТО: в Риге появился второй KFC в Латвии с drive-through

Маркетинговый руководитель KFC Baltics Лаура Линартайте отметила, что для потребителей важны скорость и удобство, а спрос на drive-through и цифровой формат заказов растет, особенно в городской среде. Она также указала на высокую лояльность к бренду в Латвии и растущий интерес к блюдам из курицы.