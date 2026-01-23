ФОТО: в Риге появился второй KFC в Латвии с drive-through
Ресторан быстрого питания KFC открыл 30-е заведение в странах Балтии - новая точка начала работать в Риге по адресу улица Краста, 83.
Как отмечают в KFC Baltics (APL Fresh Food), это восьмой KFC в Латвии и второй ресторан в стране с возможностью drive-through. Ресторан рассчитан как на питание на месте, так и на заказы навынос.
«Мы рады достичь этого значимого этапа — открыть 30-й KFC в Балтии. Рига продолжает демонстрировать высокий спрос, и улица Краста — стратегически важная локация, которая позволяет нам быть еще ближе к гостям», — заявил исполнительный директор и член правления KFC Baltics Денис Тарасов.
По его словам, развитие сети в регионе строится на долгосрочном подходе — расширении, выборе локаций и формате ресторанов, способных эффективно обслуживать большой поток гостей.
Ресторан на Краста занимает 300 кв. метров и выполнен в новом концепте KFC, ориентированном на более удобное обслуживание. В зале предусмотрено 67 посадочных мест, установлены цифровые киоски самообслуживания, а также выделена отдельная зона для получения заказов доставки.
Маркетинговый руководитель KFC Baltics Лаура Линартайте отметила, что для потребителей важны скорость и удобство, а спрос на drive-through и цифровой формат заказов растет, особенно в городской среде. Она также указала на высокую лояльность к бренду в Латвии и растущий интерес к блюдам из курицы.
Сейчас рестораны KFC в Латвии работают в крупнейших торговых центрах Риги — Akropole Rīga, Akropole Alfa, Domina Shopping, Origo, Rīga Plaza, а также в Иманте и Дрейлини, где расположен первый в Риге KFC с drive-through.
В компании добавили, что рестораны в Латвии — часть стратегии развития в Северных странах и Балтии: в Финляндии работают 8 KFC, а в странах Балтии — 30, из них 8 находятся в Латвии.