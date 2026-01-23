Заметили дым во время патруля: как рижские полицейские стали спасателями
В Риге полицейские, заметив дым во время патрулирования, вошли в задымленную квартиру на улице Твайка и вывели оттуда женщину 1954 года рождения. До прибытия Государственной пожарно-спасательной службы они также пытались ограничить распространение огня.
В среду, 21 января, сотрудники Государственной полиции во время патрулирования в микрорайоне Саркандаугава около 12.15 заметили дым, идущий из многоквартирного дома в Риге на улице Твайка.
Полицейские немедленно вошли в здание и установили квартиру, где возникло сильное задымление. Открыв дверь, они увидели, что внутри открытым пламенем горят бытовые вещи. Пока экипаж Государственной пожарно-спасательной службы был в пути, один из полицейских вывел из квартиры женщину 1954 года рождения, которая из-за густого дыма была дезориентирована. Второй сотрудник, набирая воду в соседней квартире, пытался тушить возгорание. Спасенную женщину передали медикам.
После прибытия спасателей тушение пожара продолжила Государственная пожарно-спасательная служба. Полицейские помогали жителям эвакуироваться из квартир и с лестничной клетки. Учитывая, что часть людей вышла на улицу легко одетыми и без зимней обуви, им предложили согреться в служебном автомобиле полиции.
Для выяснения причин пожара начат уголовный процесс по 185-й статье, часть 2 Уголовного закона — за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это сделано путем поджога. В настоящее время проводятся процессуальные действия.
Оперативные службы также напоминают: при низких температурах жители чаще усиленно топят отопительные приборы и используют электрические обогреватели, из-за чего растет число пожаров, связанных с неправильной эксплуатацией или неисправностью оборудования, а также с неосторожными действиями. Государственная пожарно-спасательная служба призывает использовать приборы строго по инструкции производителя и следить, чтобы в жилье был установлен и регулярно проверялся дымовой детектор.