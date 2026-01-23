Заметили дым во время патруля: как рижские полицейские стали спасателями

Полицейские немедленно вошли в здание и установили квартиру, где возникло сильное задымление. Открыв дверь, они увидели, что внутри открытым пламенем горят бытовые вещи. Пока экипаж Государственной пожарно-спасательной службы был в пути, один из полицейских вывел из квартиры женщину 1954 года рождения, которая из-за густого дыма была дезориентирована. Второй сотрудник, набирая воду в соседней квартире, пытался тушить возгорание. Спасенную женщину передали медикам.