На следующей неделе Латвия окажется на границе тепла и арктического холода

На следующей неделе с юга приблизится более теплый воздух - температура в облаках повысится быстрее, чем у поверхности земли, поэтому возможен замерзающий дождь, особенно на юге страны. При этом в Скандинавии, Финляндии и северной части России сохранятся сильные морозы; в Латвии возможна смена направления ветра - он будет дуть с севера, что вызовет временное понижение температуры. Количество осадков на следующей рабочей неделе в Латвии может достигнуть 10-15 миллиметров, что соответствует примерно десяти сантиметрам нового снега.