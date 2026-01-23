На следующей неделе Латвия окажется на границе тепла и арктического холода
На следующей неделе Латвия окажется на границе холодных и теплых воздушных масс: ожидаются снег, местами замерзающий дождь и перепады температуры. Мороз усилится в выходные, а затем погода станет более нестабильной.
На следующей неделе на погоду в Латвии будут влиять циклоны, поэтому временами ожидается снег, однако возможен и замерзающий дождь, свидетельствуют новейшие прогнозы погоды.
В субботу, 24 января, будет много облаков и местами пройдет небольшой снег. В воскресенье прогнозируется преимущественно солнечная погода, усилится мороз - утром столбики термометров местами, главным образом на востоке страны, опустятся ниже -20 градусов. Ожидается, что в понедельник небо будет затянуто облаками и во многих районах страны пройдет снег, температура воздуха днем составит -4...-10 градусов.
И в конце этой, и в начале следующей недели прогнозируется восточный ветер силой от слабого до умеренного.
На следующей неделе с юга приблизится более теплый воздух - температура в облаках повысится быстрее, чем у поверхности земли, поэтому возможен замерзающий дождь, особенно на юге страны. При этом в Скандинавии, Финляндии и северной части России сохранятся сильные морозы; в Латвии возможна смена направления ветра - он будет дуть с севера, что вызовет временное понижение температуры. Количество осадков на следующей рабочей неделе в Латвии может достигнуть 10-15 миллиметров, что соответствует примерно десяти сантиметрам нового снега.
Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на следующей неделе отклонение средней температуры воздуха от нормы в Европе ожидается от -10 градусов местами в Норвегии до +6...+9 градусов местами на Балканах, в Румынии, Молдове и Украине. Латвия будет находиться на границе между холодным и теплым воздухом.