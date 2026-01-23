Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Пятница в Латвии: мороз держится, солнце прячется
В пятницу температура воздуха в Латвии останется примерно такой же, как ночью, и не превысит -3...-8 градусов, прогнозируют синоптики.
Небо будет затянуто облаками, местами выглянет солнце, местами также возможен небольшой снег. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - с порывами до 12 метров в секунду.
В Риге рабочая неделя завершится преимущественно пасмурной погодой, без значительных осадков. При слабом до умеренного восточном ветре температура воздуха составит -5 градусов.