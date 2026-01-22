Куплена за 3 доллара в США: у латвийского музея нет денег выкупить вазу Мадерниекса

Как сообщает Lsm.lv, житель США Лоренс Рей приобрел вазу в комиссионном магазине в городе Колумбус всего за 3 доллара. У предмета есть незначительное повреждение — трещина по нижнему краю, а на дне сохранился штамп рижской мастерской Burtnieks, работавшей с 1929 по 1939 год. Рей хотел бы, чтобы ваза попала в латвийский музей или к профессиональному коллекционеру, однако вариант дарения в настоящее время не рассматривается.