WSJ: США хотят к концу 2026 года сменить власть на Кубе
Администрация президента США Дональда Трампа, воодушевленная операцией в Венесуэле, ищет внутри кубинского правительства людей, которые могли бы помочь заключить сделку и сместить нынешний режим до конца 2026 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам собеседников, власти США оценили экономику Кубы как «находящуюся на грани краха». У американских чиновников нет конкретного плана по свержению местной власти, однако операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро рассматривается как «предупреждение» для Гаваны.
Во время встреч с кубинскими эмигрантами и представителями общественных организаций в Майами и Вашингтоне американские власти сосредоточили внимание на поиске «кого-то, кто поймет, к чему все идет, и захочет заключить сделку», уточняет WSJ. Именно с помощью внутреннего агента США удалось захватить Мадуро.
Как отмечает издание, кубинское правительство сильно зависит от нефти из Венесуэлы. Вашингтон хочет ослабить местную власть, перекрыв поставки, и лишив страну ресурсов для выработки электричества. По мнению экономистов, Куба может лишиться нефти в течение нескольких недель, что приведет к «полной остановке» экономики.
11 января Трамп заявил, что Гавана больше не будет получать от Венесуэлы деньги и энергоресурсы, за счет которых страна жила на протяжении многих лет. Он посоветовал «заключить сделку, пока не слишком поздно».