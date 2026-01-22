Осадков выпало лишь 12% от нормы: середина января в Латвии оказалась необычно сухой

Наименьшее отклонение температуры от нормы было зафиксировано в Колке, где средняя температура воздуха в середине января была на 5,5 градуса ниже обычной, а на Даугавпилсской станции наблюдений вторая декада месяца была на 10,7 градуса холоднее, чем в среднем за 1991-2020 годы.